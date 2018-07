Hannover vence e deixa Leverkusen mais longe do líder

O jogo em Hannover foi emocionante. O Bayer Leverkusen fez o primeiro gol logo no início da primeira etapa, aos 2 minutos de jogo, com o alemão de origem espanhola Gonzalo Castro. Entretanto, a equipe da casa empatou, de pênalti, com o húngaro Szabolcs Huszti, aos 20 minutos.

Na segunda etapa, o Hannover chegou à virada com o senegalês Mame Diouf, aos 12 do segundo tempo. O Leverkusen chegou a empatar um minuto depois com Kiessling, mas Huszti, novamente de pênalti, fez o gol da vitória do time mandante, aos 24.

No outro jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Mainz por 2 a 0, em casa, com gols de Mike Hankle e do venezuelano Juan Arango. A vitória levou o time para a oitava colocação na competição, com 24 pontos ganhos. O Mainz, por sua vez, foi ultrapassado pelo adversário e caiu na tabela para a 11.ª posição, com 23 pontos.