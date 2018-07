Hannover vence e encosta nos líderes do Alemão

Com o resultado, o Hannover chegou aos 44 pontos e encostou no Bayer Leverkusen, que soma 45, mas ainda não jogou nesta rodada. Na provisória terceira colocação, o Hannover superou o Bayern de Munique, com 42. Os atuais campeões só recuperam a posição se vencerem o líder Borussia Dortmund ainda neste sábado, em casa.

O Mainz também se manteve próximo dos líderes ao derrotar o Hoffenfeim por 2 a 1, longe de sua torcida. Ivanschitz e Soto marcaram os gols que deixaram os visitantes com 40 pontos, na quinta colocação da tabela. O Hoffenfeim é o nono, com 33.

Em Gelsenkirchen, o Schalke perdeu a chance de somar mais três pontos e se afastar de vez da zona de rebaixamento. O Nuremberg abriu o placar, com gol de Hegeler, e contou com grandes defesas do Raphael Schäfer. Raúl assegurou o empate, no segundo tempo, mas parou no goleiro rival, desperdiçando diversas oportunidades de gol.

Também neste sábado, o Hamburgo arrancou um empate, por 1 a 1, com o Kaiserslautern, fora de casa. Hlousek e Jansen marcaram os gols da partida. Em Colonia, os donos da casa derrotaram o Friburgo por 1 a 0, com gol de Podolski, aos 44 minutos do segundo tempo.