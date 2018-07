Hannover vence e se afasta da zona de rebaixamento no Alemão

FRANKFURT - O Hannover se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão nesta quinta-feira ao derrotar o Eintracht Frankfurt, pelo placar de 3 a 2, fora de casa, na abertura da 31ª rodada. Com o triunfo, o time visitante chegou aos 35 pontos e subiu provisoriamente para o 12º lugar da tabela. Agora, tem oito pontos de vantagem sobre o Hamburgo, primeira equipe dentro da zona da degola do Alemão. Já o Eintracht Frankfurt estacionou nos mesmos 35, mas ocupa a 11ª colocação por levar vantagem nos critérios de desempate.

O Hannover não tomou conhecimento do rival nesta quinta e foi para o ataque no início da partida. Sem se intimidar com a torcida contra, abriu o placar logo aos 2 minutos, com gol de Leon Andreasen. O time da casa, contudo, reagiu rapidamente e empatou aos 13, com Martin Lanig.

Melhor em campo, o Hannover retomou a dianteira do placar e praticamente sacramentou a virada antes dos 30 minutos. Aos 20, Lars Stindl mandou para as redes. E, aos 29, Didier Ya Konan anotou o terceiro. Na segunda etapa, o Eintracht descontou com gol de Alexander Meier, aos 23. Mas não teve forças para buscar o empate.

A rodada do campeonato terá sequência no sábado, com mais seis jogos. No domingo, duas partidas vão fechar os duelos do fim de semana. Depois destes confrontos, faltarão apenas três rodadas para o fim do Alemão.