Hannover vence e se aproxima da briga pela Liga Europa O Hannover venceu o Nuremberg por 1 a 0, nesta sexta-feira, em casa, e se aproximou da briga por uma vaga na Liga Europa. Com o resultado, pela abertura da 19ª rodada do Campeonato Alemão, a equipe chegou aos 27 pontos, na sétima colocação, e se aproximou do Bayer Leverkusen, que tem 29 e hoje seria o último classificado para as competições europeias.