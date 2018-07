Hannover vence e se aproxima da briga pela Liga Europa O Hannover venceu o Stuttgart por 4 a 2, neste domingo, em casa, e se aproximou da briga por uma vaga na Liga Europa. Com o resultado, a equipe chegou à sétima colocação no Campeonato Alemão, com 34 pontos, mesmo número do Bayer Leverkusen, que é o sexto porque tem vantagem no saldo de gols.