Hannover vence fora e fica perto da Liga dos Campeões

A vitória levou o Hannover a 57 pontos, contra 55 do Bayern, que caiu para quarto. O time de Munique joga fora de casa no sábado, contra o Eintracht Frankfurt, pressionado para vencer. O Bayern tem certa obrigação de se classificar à Liga dos Campeões da próxima temporada, já que a decisão do torneio será na Allianz Arena.

Abdellaoue e Schlaudraff, no primeiro tempo, e Rausch, já na segunda etapa, marcaram os gols da vitória do Hannover. Quase no final da partida, Rosenthal descontou para os donos da cassa, que ficam em oitavo e não lutam por mais nada nas três últimas rodadas do Alemão.