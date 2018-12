Hannover x Bayern de Munique: onde assistir e horário do duelo válido pelo Alemão

Hannover e Bayern de Munique jogam neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília), no estádio Sinsheim, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto é entre um time que luta para sair da zona de rebaixamento contra outro que aspira a liderança.

Hannover x Bayern terá transmissão da Fox Sports 2. O Hannover ocupa apenas a penúltima posição, com dez pontos, mas pode deixar a zona de rebaixamento em caso de um resultado positivo. Na última rodada, o Hannover empatou fora de casa com o Mainz por 1 a 1.

Já o Bayern de Munique inicia a rodada na terceira colocação, com 27 pontos e tenta se manter o mais próximo possível do líder Borussia Dortmund, que lidera a competição com 36. A equipe de Munique vem de um empate por 3 a 3 com o Ajax, pela Liga dos Campeões. No Alemão, seu último resultado foi uma vitória por 3 a 0 diante do Nuremberg.