Hanover bate Suttgart e assume vice-liderança do Alemão

O marfinense abriu o placar aos 35 minutos, quando o Hanover já havia perdido várias chances. Georg Niedermeier empatou aos 29 do segundo tempo, e Konan fechou o placar dois minutos depois.

O Hanover agora soma 31 pontos em 16 jogos, 1 a mais do que o terceiro colocado Mainz 05, que pega o Schalke 04 no domingo.

Já o Stuttgart está em antepenúltimo lugar entre os 18 times, com 12 pontos, aumentando a pressão sobre o treinador Jens Keller, no cargo desde outubro. A diretoria disse que vai se reunir no sábado para discutir o destino dele.

O líder Borussia Dortmund, com 40 pontos, pega o Werder Bremen no domingo. No sábado, o quarto colocado Bayer Leverkusen enfrenta o Hamburgo fora de casa.