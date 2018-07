Hanover cobra multa de torcedor que acendeu chamas em estádio

O Hanover foi multado pela Associação Alemã de Futebol (DFB) depois que as chamas foram vistas no meio da torcida durante um jogo do Campeonato Alemão contra o Augsburg, em setembro. Os rojões são proibidos em todos os estádios da Alemanha.

O torcedor, que foi identificado e assinou um documento admitindo sua culpa, agora terá que pagar a multa, informou clube.

"Na minha opinião esse processo não tem nenhuma alternativa", disse o chefe do clube, Martin Kind, ao site do clube.

"Nós vamos continuar identificando as pessoas responsáveis e repassando qualquer multa da DFB e da Uefa aos culpados".

(Reportagem de Karolos Grohmann)