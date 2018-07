Hanover empata e aumenta briga por vaga na Liga dos Campeões

O Hanover foi a 54 pontos com quatro partidas para o fim do torneio, enquanto o Bayern, atual campeão e quarto colocado, com 52, receberá o vice-líder Bayer Leverkusen no domingo.

Os visitantes, que viram um chute de Mohammed Abdellaoue ser tirado em cima da linha aos 15 minutos, não tiveram problemas para segurar o Hamburgo, mas precisaram trabalhar duro para conseguir apenas algumas chances reais de gol, em uma partida que foi muito dura fisicamente.

Ambos os times ficaram perto de marcar no fim do segundo tempo. Didier Ya Konan, do Hanover, assustou o goleiro rival com um chute aos 31 minutos, enquanto Eljero Elia, do Hamburgo, também teve um chute desviado em cima da linha.

O Wolfsburg, campeão em 2009, precisou de um gol de Jan Polak aos 44 minutos do segundo tempo para conseguir um empate por 2 x 2, em casa, contra o St Pauli, em um duelo de duas equipes que lutam contra o rebaixamento.

Ambos os times foram a 29 pontos, com o Wolfsburg em 16o lugar, à frente no saldo de gols.

O Stuttgart, que há bastante tempo está nas posições de baixo da tabela, continuou sua recuperação ao derrotar o Colônia por 3 x 1, chegando a 33 pontos, quatro acima do Wolfsburg.

Semifinalista da Liga dos Campeões da Uefa, o Schalke 04 enfrenta o Werder Bremen ainda neste sábado. O Schalke tenta sua quinta vitória consecutiva sob o comando do técnico Ralf Rangnick.

Líder do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund tem 66 pontos e recebe o Freiburg no domingo.