Hargreaves vai a Munique para fazer tratamento

O problema de Hargreaves surgiu no início de novembro, contra o Wolverhampton, na partida que marcava o seu retorno como titular após mais de dois anos - neste período, ele sofreu com seguidas contusões no joelho. Mas logo nos primeiros minutos da partida, o volante sentiu nova lesão e deixou o gramado.

Inicialmente, esperava-se que Hargreaves pudesse voltar os gramados em meados de dezembro, mas sua recuperação não foi conforme o esperado. Preocupado até mesmo com uma aposentadoria precoce, o Manchester United decidiu, então, enviar o jogador de 29 anos para Munique.

"Queremos ajudá-lo a voltar a um nível onde ele ainda possa jogar futebol", afirmou Alex Ferguson nesta segunda-feira. "Ele precisa lutar (para evitar a aposentadoria), não há outro caminho"