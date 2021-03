Harry Kane evita garantir permanência no Tottenham: 'é uma questão complicada'

Harry Kane evitou garantir que seu futuro é seguir no Tottenham em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, publicada no último sábado. Nela, o centroavante preferiu adiar sua decisão para até depois da Eurocopa deste ano, que está prevista para acontecer entre 11 de junho e 11 de julho.

"É uma questão complicada para responder neste momento. O mais importante é focar-me por completo no que tenho de fazer dentro de campo no Tottenham e depois na Eurocopa. Pensar em rumores e especulações poderia afetar o meu nível de jogo e eu tento ficar fora disso o máximo possível. Estou concentrado no meu trabalho até ao fim do verão e, depois disso, logo se vê", afirmou Kane.

Formado na base do Tottenham, de onde saiu apenas em empréstimos para ganhar experiência no início da carreira e onde está desde 2013, Harry Kane já é considerado ídolo pela torcida. No time de Londres, atuou em 327 partidas, tendo marcado 215 gols, número que o torna o segundo maior artilheiro da história do clube. Além disso, também já deu 46 assistências para os colegas.

No entanto, aos 28 anos, o atacante ainda não conquistou nenhum título coletivo na carreira, e a vontade de ganhar alguns poderia levá-lo a deixar o Tottenham e ir para clubes como o Real Madrid, que já manifestou interesse por ele no passado.