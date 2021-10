Harry Kane marca 3, Tottenham goleia e vence a 1ª na Liga Conferência

A primeira vitória do Tottenham na Liga Conferência, nova competição da Uefa, veio com estilo e três gols de Harry Kane. Nesta quinta-feira, o time de Londres aplicou 5 a 1 no modesto Mura, da Eslovênia, na Inglaterra. Dele Alli, de pênalti, e Lo Celso anotaram os outros gols dos ingleses.

Alli abriu o placar, aos 4, e Lo Celso ampliou cinco minutos depois. Mas o Tottenham só deslanchou no segundo tempo, quando Kane, Son Heung-Min e Lucas Moura entraram em campo. O brasileiro foi o responsável pelo passe que gerou o primeiro de Kane no jogo, aos 23. O atacante anotou também aos 31 e aos 43, selando a goleada.

Foi o primeiro triunfo do Tottenham no novo torneio, que ainda não conta com total atenção dos ingleses. Na estreia, o time de Londres empatou por 2 a 2 com o Rennes, na França. Apesar do tropeço na rodada de abertura, o Tottenham lidera o Grupo G, com quatro pontos.

Pelo Grupo C, a Roma está levando a competição mais a sério. Os italianos conquistaram a segunda vitória seguida ao superarem Zorya Luhansk por 3 a 0, na Ucrânia. Shaarawy, Smalling e Abraham marcaram os gols da partida. A Roma lidera a chave, com seis pontos.

LIGA EUROPA

No jogo mais tenso de outra competição europeia disputada nesta quinta, o Olympique de Marselha ficou no 0 a 0 com o Galatasaray, na França. A partida foi marcada por um clima hostil dentro e fora de campo e chegou a ser interrompida por dez minutos no estádio Vélodrome, no primeiro tempo, por causa da torcida.

Aos 38 minutos de jogo, as torcidas dos dois times passaram a "trocar" sinalizadores, que passaram perto do gramado. Alguns caíram no campo e o árbitro precisou paralisar o jogo por cerca de 10 minutos. Jogadores do Olympique e o técnico do time turco, Fatih Terim, precisaram ir até o alambrado para pedir calma aos torcedores de ambas as equipes. Jorge Sampaoli permaneceu na área técnica, sem esconder a irritação com a parada obrigatória do jogo.

Apesar do empate, o Galatasaray lidera o Grupo E, com quatro pontos. A Lazio, que venceu o Lokomotiv Moscou por 2 a 0, ocupa a segunda posição, com três. O Olympique tem apenas dois.

Pelo Grupo F, o Estrela Vermelha bateu o Ludogorets por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos seis pontos, na liderança. O Braga derrotou o Midtjylland por 3 a 1. No Grupo G, o Bayer Leverkusen aplicou 4 a 0 no Celtic, fora de casa. O time alemão lidera a chave, com os mesmos seis pontos do Betis, que bateu o Ferencvaros por 3 a 1.

O West Ham é o líder do Grupo H, com seis pontos, após vencer o Rapid Viena por 2 a 0, na Inglaterra. E o Dínamo de Zagreb superou o Genk por 3 a 0, fora de casa, subindo para o segundo lugar da chave.