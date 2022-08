Harry Kane marca duas vezes, Richarlison dá assistência e Tottenham vence no Inglês

O Tottenham venceu o Nottingham Forest por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Inglês,em partida que teve Harry Kane como artilheiro do jogo e o brasileiro Richarlison como garçom no segundo tempo.

Kane fez os dois gols da partida e ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. Richarlison entrou na etapa final e botou fogo no duelo. Foi dele o cruzamento para o camisa dez do Tottenham anotar o segundo tento da partida. Depois em um lance isolado, o brasileiro fez embaixadinhas próximo à lateral e recebeu uma dura entrada do defensor do Nottigham.

A vitória foi importante para o Tottenham que chega aos dez pontos, se iguala ao Manchester City, e fica a dois do líder Arsenal que venceu todos os quatro jogos disputados até aqui pelo Campeonato Inglês.

Mesmo jogando fora de seus domínios, o time do técnico Antonio Conte tomou a iniciativa do jogo e foi premiado com um gol logo no início. Kulusevski fez um cruzamento para Harry Kane completar na área e fazer 1 a 0 aos 5 minutos.

Autor do único gol do jogo até então, Kane voltou a ser personagem no segundo tempo. O zagueiro Cook colocou a mão na bola dentro da área e cometeu pênalti no início da etapa final. O camisa dez do Tottenham foi para a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Henderson que caiu no canto direito e fez a defesa.

Richarlison entrou na etapa final e deixou o Tottenham mais ofensivo. Perdeu uma chance clara de gol na pequena área, mas se redimiu ao cruzar a bola para o segundo gol de Harry Kane na partida fechando o jogo em 2 a 0.

Mais dois jogos completaram a rodada do final de semana. O West Ham venceu o Aston Villa por 1 a 0 e, enfim, somou seus primeiros pontos no Campeonato Inglês. Fornals fez o único gol do confronto aos 29 minutos do segundo tempo.

Já Wolverhampton e Newcastle ficaram no empate de 1 a 1 em partida realizada no Molineux Stadium. O volante Rubem Neves colocou a equipe da casa em vantagem ao acertar um belo chute de longa distância no final do primeiro tempo. O Newcastle igualou o placar no finalzinho da partida com Allan Saint-Maximin.