Harry Kane promete que Inglaterra vai jogar melhor na próxima Copa do Mundo

Harry Kane lamentou a derrota sofrida pela Inglaterra para a Bélgica, por 2 a 0, neste sábado, em São Petersburgo, mas valorizou a campanha inglesa no Mundial realizado na Rússia. O resultado sacramentou o quarto lugar da seleção no torneio, a melhor posição desde 1990, mas o atacante disse que o objetivo é conseguir ir além na edição de 2022 da competição, no Catar.

"Esse grupo precisa evoluir mais para conseguir melhores resultados, esse jogo mostrou isso. Já chegamos nessa fase, mas esse grupo vai trabalhar muito, vamos descansar e voltar melhor na próxima vez. Não somos um artigo terminado, estamos progredindo. Não quero esperar mais 20 anos para alcançar uma semifinal de novo", afirmou o jogador em entrevista realizada ainda dentro do gramado, após o fim da partida.

Com seis gols marcados em seis partidas disputadas por ele, das sete que a Inglaterra fez no torneio, Kane disse mais uma vez que o prêmio de artilheiro da Copa do Mundo não era a prioridade dele. O atacante, porém, ficará feliz se receber esse troféu.

"Mostra que fizemos uma boa fase de grupos, marcamos muitos gols. Claro que estou desapontado por não conseguir balançar as redes nos últimos três jogos. Lembro que se trata de um trabalho em equipe. De vez em quando o prêmio vem para você. Se eu ganhá-lo, será algo que vai me deixar muito orgulhoso", afirmou o inglês.

Com três gols marcados cada, os franceses Kylian Mbappé e Antoine Griezmann têm remotas chances de igualar ou passar Kane. Ambos vão defender a França na final da Copa do Mundo, contra a Croácia, ao meio-dia (de Brasília) deste domingo, no estádio Luzhniki, em Moscou.

Sobre a derrota para a Bélgica, Kane se mostrou conformado. "Nós queríamos jogar da melhor maneira possível, mas não conseguimos o resultado esperado. Tentamos fechar os espaços e depois buscamos o empate de toda forma, mas não deu", comentou o centroavante.