Harry Redknapp pede demissão do QPR e pode se aposentar

Um dos técnicos mais velhos do futebol inglês, Harry Redknapp pediu demissão do comando do Queens Park Rangers nesta terça-feira. O treinador, de 67 anos, alegou que precisa ser submetido a uma cirurgia no joelho e que não teria condições de seguir à beira do campo. Na Inglaterra, especula-se que ele pode inclusive encerrar a carreira.

Técnico profissional há mais de 30 anos, período em que treinou apenas sete clube, Redknapp anunciou sua saída do QPR exatamente um dia depois do fechamento do mercado de transferências na Inglaterra. O clube londrino, penúltimo colocado do Inglês, não fez nenhuma contratação.

"lamentavelmente, preciso de uma cirurgia imediata no joelho, que evitará que eu faça meu trabalho nas próximas semanas. Isso significa que não poderei estar nos treinamentos todos os dias, e não posso dar 100%, creio que o melhor seja que outro exerça o cargo", explicou o treinador, em comunicado. Les Ferdinand e Chris Ramsey assumem interinamente.