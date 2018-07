Hart deixa concentração da Inglaterra para acertar ida ao Torino

Alvo de especulações no futebol inglês, o goleiro Joe Hart deixou a concentração da seleção inglesa nesta segunda-feira para definir seu futuro. Sem espaço no Manchester City, o jogador da seleção deve reforçar o Torino, da Itália. O acerto deve ser anunciado nos próximos dias.

Hart começou a ser especulado no clube da Itália desde que demonstrou insatisfação por deixar a posição de titular no Manchester City. Ele perdeu o lugar no time desde que Joseph Guardiola assumiu o comando há poucas semanas. De acordo com a imprensa britânica, Hart deve fazer exames médicos no Torino nesta terça-feira.

Apesar da perda de espaço no City, Hart foi convocado normalmente para defender a seleção inglesa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Ele se apresentou à equipe nesta segunda, mas poucas horas depois o técnico Sam Allardyce avisou que ele poderia ser liberado para definir seu futuro.

Hart deve voltar à seleção para estar à disposição do treinador para o jogo contra a Eslováquia, no domingo.