Hart é negociado com Burnley e encerra passagem de 12 anos pelo Manchester City

A passagem de Joe Hart pelo Manchester City chegou oficialmente ao fim nesta terça-feira, quando o Burnley anunciou a contratação do goleiro. O seu novo clube não apresentou os detalhes financeiros da transação, explicando apenas que assinou um acordo válido para as duas próximas temporadas com o jogador de 31 anos.

O técnico do Burnley, Sean Dyche, não planejava contratar um goleiro nesta janela de transferências, mas mudou o seu planejamento após Nick Pope e Tom Heaton, ambos com passagem pela seleção da Inglaterra, se lesionarem. Assim, decidiu investir em Hart, sendo que as informações da imprensa local são de que o clube vai desembolsar 3,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 16,8 milhões).

Hart chegou aos Manchester City em 2006, quando dava seus primeiros passos no futebol profissional, e faturou dois títulos do Campeonato Inglês. O goleiro, porém, perdeu espaço após a chegada do técnico Pep Guardiola ao clube, tanto que foi emprestado nas duas últimas temporadas, para Torino e West Ham.

Essa queda de status de Hart no Manchester City também contribuiu para que o goleiro ficasse de fora da lista de convocados da Inglaterra para o Mundial da Rússia, após participar das duas edições anteriores da Copa, em 2010 e 2014, e também da Eurocopa, em 2012 e 2016.

"Sua paixão e compromisso com este clube, evidenciado por uma notável contagem de 348 jogos, significa que ele, com razão, deve ser considerado uma lenda no City", exaltou o presidente do clube de Manchester, Khaldoon Al Mubarak.