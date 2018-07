Hart volta ao time titular do Manchester City contra a Roma

Depois de ficar no banco do Manchester City nas duas últimas partidas da equipe, o goleiro Joe Hart vai voltar ao time titular diante da Roma, nesta terça-feira, em casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O retorno do goleiro inglês foi confirmado nesta segunda-feira pelo técnico Manuel Pellegrini.

Hart não enfrentou o Sheffield Wednesday, quarta, pela Copa da Liga, e depois foi sacado do time titular no Inglês contra o Hull City, sábado, quando o City venceu por 4 a 2. Caballero volta ao banco para Hart assumir a titularidade em um jogo fundamental para a equipe inglesa, que perdeu do Bayern de Munique na estreia.

"É uma partida crucial porque a Roma ganhou sua primeira partida e nós perdemos. Vai ser um grupo muito difícil e não podemos nos permitir perder pontos em casa. É muito importante para nós vencer este jogo", comentou o treinador.

Pellegrini deve manter entre os titulares o zagueiro francês Eliaquim Mangala, de 23 anos, que fez um pênalti e marcou um gol contra o City. O único desfalque do treinador é o também francês Samir Nasri, que sofreu uma lesão muscular e deve ficar de fora por um mês. A Roma, por sua vez, não conta com o argentino Juan Manuel Iturbe, que será poupado e fica no banco.