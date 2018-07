Havelange é submetido a nova punção para deter infecção

No começo da semana, Havelange já havia sido submetido a uma punção no local com a mesma finalidade.

O ex-presidente da Fifa deu entrada no hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 18 de março com um quadro infeccioso.

Depois de uma série de exames, os médicos descobriram o tipo de bactéria que originou a infecção e passaram a administrar um coquetel de antibióticos.

Nesta quinta-feira, o ortopedista Alcino Fonseca realizou uma segunda drenagem cirúrgica no tornozelo direito de Havelange, com o objetivo de conter a infecção, segundo boletim médico do hospital.

"O estado clínico do presidente de honra da Fifa é estável e inspira cuidados", informou o hospital.

João Havelange, que está internado na unidade coronariana do hospital, respira sem a ajuda de aparelhos e está com a pressão arterial controlada. Mas "não há previsão de alta", segundo o boletim.

Havelange presidiu a CBD, confederação que precedeu a CBF, antes de dirigir a Fifa por 24 anos.

(Por Rodrigo Viga Gaier)