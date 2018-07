Havelange é submetido a uma punção para reduzir infecção no pé, diz hospital

RIO DE JANEIRO - O presidente de honra da Fifa, João Havelange, foi submetido a uma punção no tornozelo para tentar reduzir a infecção grave que provocou a internação do dirigente há pouco mais de uma semana, informaram os médicos nesta terça-feira.

Segundo o último boletim médico do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, o estado de saúde de Havelange "ainda é grave e inspira cuidados".

"Hoje foi realizada uma punção no tornozelo direito, com o objetivo de conter a infecção", diz o boletim assinado pelo médico João Mansur Filho.

João Havelange, de 95 anos, permanece internado na Unidade Coronariana do hospital. Ele deu entrada na unidade com um quadro infeccioso no domingo retrasado e depois de uma bateria de exames, os médicos descobriram a bactéria que provocou a infecção. A origem do problema foi uma infiltração para tentar diminuir dores que incomodavam o tornozelo direito de Havelange.

"O tratamento com antibióticos para combater o processo infeccioso, diagnosticado no tornozelo direito (artrite séptica), segue em andamento", revela o documento do hospital Samaritano.

Havelange respira sem a ajuda de aparelhos e com pressão arterial controlada. "Não há previsão de alta", acrescenta o boletim médico.

Havelange foi presidente da CBD, confederação que precedeu a CBF, dirigiu a Fifa por 24 anos e foi membro do Comitê Olímpico Internacional, do qual se desligou no ano passado.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)