Havelange elogia Ricardo Teixeira: 'Seria um bom administrador da Fifa'

RIO - O presidente de honra da Fifa, João Havelange, afirmou nesta segunda-feira na 'Soccerex', a maior feira de negócios de futebol do mundo, que está sendo realizada no Rio de Janeiro, que o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, seria um bom presidente da entidade máxima do futebol.

"Ele já administra bem a CBF, fala bem inglês, francês, fez vários cursos, com certeza seria um grande administrador da Fifa e me daria uma grande alegria", disse o ex-presidente da entidade em entrevista coletiva.

De acordo com Havelange, Teixeira tem grandes chances de assumir o cargo, que hoje é do suíço Joseph Blatter, em 2015.

Além dos elogios distribuídos ao mandatário da CBF, ele ainda enalteceu o atual presidente da Fifa. "Joseph Blatter dirige a entidade com muita grandiosidade", afirmou.

Ao final da entrevista, o capitão do tricampeonato mundial, Carlos Alberto Torres, entregou a Havelange um troféu em homenagem à sua carreira.

O ex-dirigente, de 94 anos, ainda foi agraciado comuma camisa do Arsenal. O uniforme, com o número três, tinha seu nome e um autógrafo do técnico da equipe inglesa, Arsene Wenger.