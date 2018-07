Havelange tem discreta melhora e respira sem aparelhos

"O estado clínico do presidente de honra da Fifa apresenta discreta melhora, mas ainda inspira cuidados", diz o boletim médico do hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Havelange deu entrada no hospital no último domingo com um quadro de infecção e, desde então, vem sendo tratado com antibióticos para cuidar de uma infecção que teria sido causada por uma infiltração no pé.

O presidente de honra da Fifa está na unidade coronariana do hospital, ainda sem previsão de alta. "No momento João Havelange respira sem a ajuda de aparelhos", acrescentou o boletim médico.

"Ele não pode conversar ou interagir, mas não está em coma ou algo do gênero", disse uma pessoa próxima a Havelange que esteve no hospital.

João Havelange presidiu a CBD e a Fifa e ainda é presidente de honra da entidade internacional.

Ele se desligou do Comitê Olímpico Internacional no fim do ano passado depois de denúncias de ligação com a empresa de marketing esportivo ISL, que faliu em 2001 e deixou um rombo de mais de 300 milhões de dólares.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)