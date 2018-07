Havelange tem leve melhora, mas estado de saúde segue grave

"Ele está melhorando um pouco. Os médicos já identificaram a bactéria que causou a infecção e estão tratando diretamente o problema", disse à Reuters um pessoa próxima à família do dirigente.

Segundo boletim médico do hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, "o estado clínico do presidente de honra da Fifa ainda é grave e inspira cuidados".

João Havelange, de 95 anos, foi internado no domingo e não há previsão de alta ou de transferência da Unidade Coronariana do hospital.

Desde a internação, Havelange é tratado com antibióticos para combater o processo infeccioso diagnosticado no tornozelo direito (artrite séptica), com celulite (uma infecção na articulação).

A origem da infecção teria sido uma infiltração no pé realizada recentemente, segundo uma fonte. "Por enquanto não há menor previsão de alta", disse a fonte da Reuters.

Havelange presidiu a Confederação Brasileira de Desporto (CBD), que antecedeu a Confederação Brasileira de Futebol, e depois comandou a Fifa por 24 anos.

No ano passado, ele se desligou do Comitê Olímpico Internacional após denúncias de envolvimento com a empresa de marketing esportivo ISL, que faliu em 2001 e deixou uma dívida superior a 300 milhões de dólares.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)