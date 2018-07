Hayatou começa a trabalhar em Zurique como presidente interino da Fifa O presidente interino da Fifa, Issa Hayatou, chegou a Zurique nesta quinta-feira e passou o primeiro dia em seu escritório desde que assumiu o cargo após a suspensão de Joseph Blatter. De acordo com a Fifa, Hayatou conversou com funcionários e se reuniu com Markus Kattner, o secretário-geral interino, para discutir questões administrativas.