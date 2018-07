Hayatou será candidato único na Confederação Africana

Hayatou não terá concorrentes na eleição principalmente em razão de mudanças nas regras eleitorais, realizadas em setembro. A Federação de Futebol da Costa do Marfim indicou Anouma, que também faz parte do Comitê Executivo da Fifa, mas seu nome foi barrado porque as regras só permitem a participação de membros do conselho da confederação na eleição.

Dirigentes liberianos desejam questionar as novas regras na Corte Arbitral do Esporte, mas foram informados que devem esgotar os recursos sobre o tema na Confederação Africana de Futebol. A eleição na entidade está programado para 10 de março em Marrakesh, no Marrocos.