Hazard admite que decepcionou na Copa e vê críticas justas

A seleção belga chegou à Copa do Mundo com todos exaltando sua talentosa geração, e não fez feio. Em meio a altos e baixos, chegou nas quartas de final e perdeu por 1 a 0 em uma disputada partida diante da Argentina. O principal nome do país, no entanto, ficou aquém do esperado. Destaque do Chelsea, Hazard não liderou sua equipe como deveria e ele mesmo sabe que poderia ter feito melhor.

"Do ponto de vista pessoal, eu concordo que as críticas foram justas para mim. Eu tentei dar meu máximo, mas não funcionou como eu esperava. Espero brilhar na Eurocopa de 2016, na França. E eu também ainda vou ter a oportunidade de jogar duas ou talvez três Copas do Mundo", declarou, em entrevista ao jornal belga Sudpresse.

Hazard teve boa participação somente no segundo jogo da Bélgica na Copa, diante da Rússia, quando cresceu na etapa final e foi o principal responsável pela vitória por 1 a 0. Mas sua primeira fase, como um todo, ficou abaixo das expectativas. Talvez por isso, tanto nas oitavas (vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos na prorrogação) quanto nas quartas ele tenha sido substituído.

Apesar de aceitar as críticas a ele, o meia discorda quando elas se estendem à campanha da seleção no Brasil. "Coletivamente, nós também poderíamos ter feito melhor. Mas perder para o finalista e ficar entre as últimas oito nações da competição, isso não é tão ruim", afirmou.