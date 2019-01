Hazard explica porque consolou Neymar após eliminação do Brasil na Copa

O atacante belga Eden Hazard, do Chelsea e da seleção belga, disse que queria demonstrar respeito a Neymar e ajudá-lo com o sofrimento após a queda do Brasil para a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia. Em entrevista ao jornal HLN, de seu país natal, Hazard falou sobre o ato e comentou sobre Messi e Cristiano Ronaldo.

"A pressão sobre ele devia ser tremenda. Todo o mundo queria que ele fosse o melhor jogador da Copa quando Messi e Cristiano Ronaldo já estavam eliminados. Sei que sofreu quando os eliminamos e por isso o consolei. Quis fazer que ele sentisse que eu o respeitava. Consolá-lo", falou Hazard sobre a atitude de ir falar com Neymar após a vitória belga nas quartas de final do Mundial por 2 a 1. Neymar teve atuação discreta na partida.

Já ao comentar sobre Messi e Cristiano Ronaldo, o atacante belga não deixou dúvidas sobre quem considera melhor. "Não há dois melhores de todos os tempos. Só há um: ele, Leo Messi".

Hazard relembrou os confrontos entre Chelsea e Barcelona pela Liga dos Campeões, e contou um momento engraçado que viveu com um dos filhos, presentes no jogo disputado na Inglaterra. "Meus três filhos estavam ali. O maior é uma grande fã do Messi, mas todos gostamos dele. Queria vê--lo nessa partida, porque é um jogador especial. Durante o jogo, eu recebo uma bola. E não sei o que fazer com ela. Erro e jogo diretamente para os pés de um adversário. Nesse momento, meu filho gritou na grade: 'meu papai acha que está jogando para o Barça'", contou. Sobre os jogos em si, o belga disse que estava decepcionado com o desempenho que teve - o Chelsea acabou eliminado.