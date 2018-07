Hazard faz três gols e coloca o Chelsea na liderança do Inglês

LONDRES - O Chelsea começou a 25.ª rodada na terceira colocação do Campeonato Inglês, mas terminou como líder isolado. Para isso, contou com tropeços neste sábado do Arsenal, goleado por 5 a 1 pelo Liverpool, e do Manchester City, que ficou no 0 a 0 com o Norwich. E, para completar o dia perfeito, o time do técnico José Mourinho ganhou em casa do Newcastle por 3 a 0, com três gols do belga Hazard.

Assim, com os resultados deste sábado, o Chelsea assumiu a primeira colocação com 56 pontos. O Arsenal, por sua vez, caiu para o segundo lugar, ainda com 55 pontos. E o Manchester City desperdiçou a chance de virar líder, ficando apenas na terceira posição, agora com 54 pontos.

No Estádio de Stamford Bridge, em Londres, Hazard abriu seu show particular logo aos 27 minutos de jogo. No primeiro gol, ele começou a jogada, rolou para Ivanovic e recebeu de volta, já dentro da área, para chutar de primeira, sem chance de defesa para o goleiro do Newcastle.

Ainda no primeiro tempo, o belga ampliou o placar. Aos 34 minutos, ele recebeu passe de calcanhar de Eto'o e tocou com classe. O atacante camaronês também teve participação decisiva no terceiro gol, ao sofrer pênalti. Hazard bateu com categoria, aos 18 da segunda etapa, e fez 3 a 0.

Enquanto o Chelsea fazia sua parte, aproveitando a incrível derrota do então líder Arsenal, o Manchester City não teve a mesma competência neste sábado. Se vencesse o Norwich fora de casa, o time viraria o líder do campeonato, mas acabou tropeçando e não saiu do 0 a 0.

Em outros jogos disputados neste sábado, pela 25.ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham ganhou do Aston Villa por 2 a 0, o Crystal Palace derrotou o West Bromwich por 3 a 1, o Hull City venceu o Sunderland por 2 a 0 e Southampton e Stoke City empataram por 2 a 2.