Hazard marca em seu 100º jogo pela seleção e ajuda Bélgica em vitória no Chipre

Em seu 100.º jogo pela seleção, o meia Eden Hazard deixou a sua marca e ajudou a Bélgica a derrotar o Chipre por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, chegar à segunda vitória em dois jogos nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020 e à liderança do Grupo I.

A seleção belga, que além de Hazard marcou com Batshuayi no triunfo tranquilo, lidera a chave de forma isolada pois é a única seleção com seis pontos. O Chipre, quatro colocado, soma três, assim como Escócia, Casaquistão e Rússia.

Pelo Grupo G, a Polônia também fez a sua parte ao derrotar a Letônia por 2 a 0, em casa, no estádio Nacional de Varsóvia. Lewandovski e Glik balançaram as redes. Assim como os belgas, os poloneses também têm 100% de aproveitamento e estão na ponta de sua chave de forma isolada. Os letões seguem sem pontuar e estão na lanterna.

Em outro duelo da chave da Polônia, Eslovênia e Macedônia empataram por 1 a 1. A seleção eslovena, que ainda não venceu no torneio, soma dois pontos e ocupa o quarto lugar. Os macedônios têm quatro e aparecem no terceiro posto. A terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa será apenas no início de junho.