Hazard minimiza resultado de amistoso para a Bélgica: 'Pouco importa'

A Bélgica encerra sua preparação para a Copa do Mundo nesta segunda-feira, quando encara a Costa Rica em Bruxelas. A seleção defenderá uma invencibilidade de 18 jogos e pode chegar à Rússia ainda mais embalada em caso de vitória. Mesmo assim, Hazard minimizou a importância do confronto.

"O resultado de amanhã pouco importa. O mais importante será estarmos preparados para o 'dia D', contra o Panamá", declarou, já mirando a estreia no Mundial diante dos panamenhos, dia 18, em Sochi.

Nos amistosos de preparação realizados até o momento, a Bélgica empatou com Portugal por 0 a 0 e derrotou o Egito por 3 a 0. A seleção é considerada uma das possíveis candidatas ao título, e Hazard considerou que isto não mudará, independentemente do resultado do duelo desta segunda.

"Amanhã, devemos esquecer o resultado. Se perdemos ou se fizermos uma super partida, não será um problema. Não temos que pensar no resultado e colocar em risco nosso estilo de jogo", avaliou o jogador do Chelsea.

A Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo. Além dos panamenhos, a seleção vai encarar na primeira fase a Tunísia, dia 23, em Moscou, e a Inglaterra, cinco dias mais tarde, em Caliningrado.