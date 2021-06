Hazard participa de propaganda de rede de fast-food e causa polêmica na Espanha

O atacante Eden Hazard, do Real Madrid e da seleção belga, se tornou alvo de nova polêmica na Espanha após se tornar garoto-propaganda de uma nova campanha publicitária da rede de fast-food McDonald's na Bélgica. Ao longo da última temporada, o jogador não conseguiu estar na melhor forma física e sofreu com lesões e por estar acima do peso ideal.

Hazard é uma das estrelas da campanha 'Red Devils Burger', em homenagem à seleção belga, uma das favoritas para a Eurocopa que começa na próxima sexta. Os meias De Bruyne e Tielemans também estão nas propagandas, mas foi a do atacante do Real Madrid que chamou a atenção e gerou piadas e reclamações. Hazard é fã declarado de hambúrgueres.

Com a dificuldade para entrar na forma física esperada de um atacante de velocidade, Hazard foi alvo de muitas críticas dos jornais madrilenhos e da torcida. Por conta de lesões, o jogador esteve em campo poucas vezes (apenas 18) e produziu pouco quando jogou (três gols marcados e nenhuma assistência).

Além disso, Hazard já havia se envolvido em outra polêmica após a eliminação do Real na Liga dos Campeões. Enquanto seus companheiros lamentavam a derrota para o Chelsea na semifinal, as câmeras flagraram Hazard dando risada enquanto conversava com jogadores do Chelsea. No dia seguinte, o atacante pediu desculpas para a torcida do time espanhol.

Alguns boatos na imprensa espanhola chegaram a dar conta de que o Real Madrid tinha a intenção de negociar Hazard caso chegasse uma boa proposta. Contudo, nenhuma negociação chegou a ser aberta, já que o foco está voltado para a Eurocopa.

Olha quem é o garoto propaganda lá da Mcdonald's na Bélgica... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Hazard ta pouco feliz pic.twitter.com/wJNvNyLP6k — REAL MADRID MIL GRAU (@rmadridmilgrauu) June 5, 2021

Eden Hazard es la nueva imagen de una campaña de hamburguesas de McDonald’s. Ya lo hemos entendido todo pic.twitter.com/s8JGBWyYQ5 — Gladiadores del Fútbol (@GladiadoresFutb) June 5, 2021

QUE LOS DE MCDONALD'S TAMBIÉN SE BURLAN DE HAZARD JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAAJAJJAJAJAJA Sacad aguna hamburguesa en honor a Hazard y ponerle de nombre hamburguesas mayores, eso sería >>>>>> pic.twitter.com/hfOqMhCWsA — Odio el fútbol (@kzascasaculesb) June 5, 2021

Hazard la imagen de McDonald´s en Bélgica jajajaja no puede ser pic.twitter.com/QhpORRHC0y — Mancuer (@Mancuer91) June 5, 2021

los que si andan tranquis son los mcdonald's en Bélgica con hazard pic.twitter.com/URFoM9kLD1 — ju!¡ (@goldrshaland) June 5, 2021