Hazard perde pênalti e Chelsea só empata por 1 a 1 na Eslovênia

O belga Hazard não deixou que o Chelsea vencesse o Maribor, nesta quarta-feira, na Eslovênia, pela Liga dos Campeões. O meia desperdiçou um pênalti de forma displicente, aos 40 minutos do segundo tempo, e viu sua equipe ficar apenas no empate por 1 a 1. Também pelo Grupo E, em Portugal, o Sporting contou com gol do brasileiro Jefferson para vencer o Schalke 04 por 4 a 2.

O macedônio Ibraimi fez lindo gol para abrir o placar em Maribor. Recebeu à direita da área, olhou Peter Cech um pouco adiantado e colocou no ângulo oposto, de cobertura. Treze minutos depois, aos 18 do segundo tempo, Matic apareceu no segundo pau e escorou um cabeceio de Terry que iria para fora.

O pênalti que poderia mudar o jogo saiu aos 40 minutos. Hazard, titular do meio-campo do Chelsea ao lado de Willian, Fàbregas e Matic, foi displicente para a bola, bateu no meio, rasteiro, e parou no goleiro Handanovic. Oscar, Ramires e Diego Costa entraram apenas no segundo tempo.

Em Lisboa, o Schalke saiu na frente num gol contra de Slimani e levou o empate com o zagueiro francês Sarr. No segundo tempo, Nani segurou a bola na ponta esquerda e rolou para Jefferson, ex-lateral de Fluminense e Palmeiras, fazer o segundo. O próprio Nani fez o terceiro.

Num belo chute cruzado, Aogo descontou. O Schalke pressionou, mas acabou levando o quarto em um contra-ataque, com o argelino Slimani, que correu todo o campo de ataque com a bola para bater na saída do goleiro.

Apesar do empate, o Chelsea lidera, com oito pontos, seguido pelo Schalke, que tem cinco. Sporting (quatro) e Maribor (três) aparecem logo na sequência. Na próxima rodada os ingleses vão à Alemanha, enquanto os portugueses recebem os eslovenos.