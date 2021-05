Hazard se desculpa por rir com atletas do Chelsea após eliminação do Real Madrid

Flagrado dando risada com ex-companheiros do Chelsea após a eliminação do Real Madrid para o time inglês na Liga dos Campeões, o atacante Eden Hazard usou as redes sociais nesta quinta-feira para se desculpar pelo comportamento e disse que não quis ofender os torcedores.

"Sinto muito. Li muitas opiniões sobre mim hoje e não era minha intenção ofender os torcedores do Real Madrid. Sempre foi meu sonho jogar no Real Madrid e vim para vencer. A temporada não acabou. Juntos vamos lutar pelo título do Campeonato Espanhol", escreveu o belga no Instagram.

Com Hazard entre os titulares durante os 90 minutos, o Real Madrid deu adeus à Liga dos Campeões ao perder para o Chelsea por 2 a 0 em Londres no jogo de volta das semifinais da competição. Após o jogo, imagens da transmissão exibiram o atacante belga rindo com o zagueiro Rüdiger, que foi seu companheiro na equipe londrina, pela qual atuou durante sete temporadas.

Logo ele virou alvo de críticas da torcida merengue e da imprensa espanhola. "Hazard é a personificação do fracasso", disparou o jornalista Tomás Roncero, redator chefe do jornal As. "Hazard ficou fazendo brincadeirinhas com seus amiguinhos dos tempos de Chelsea. Esse moleque não entende o que é o Real Madrid. A renovação da equipe deve começar por sua venda imediata", completou.

Contratado pelo Real Madrid em 2019 por cerca de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões, na cotação atual), Hazard chegou sob muita expectativa depois de brilhar no Chelsea. No entanto, o jogador belga não passou perto de repetir no time espanhol as atuações de destaque pela equipe inglesa e ficou afastado por vários meses devido a seguidas lesões. Desde que chegou, ele disputou 40 jogos e marcou apenas quatro gols.