Hazard sofre nova lesão e desfalca Real Madrid na Liga dos Campeões

Maior contratação do Real Madrid nos últimos dois anos, o meia-atacante Eden Hazard voltou a virar desfalque na equipe. E perderá jogos importantes, inclusive na Liga dos Campeões. A previsão é de que o belga fique afastado dos gramados por um mês.

De acordo com o clube espanhol, o jogador teve detectada uma lesão muscular na coxa esquerda nesta quarta-feira. Um dia após ser diagnosticado com fadiga muscular, Hazard passou a sentir dores durante o treino desta quarta e acabou sofrendo a contusão.

Pela previsão inicial, Hazard deve perder seis jogos, por diferentes competições. O principal será o duelo de ida contra a Atalanta, no dia 24, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Se, por acaso, o prazo de recuperação se estender, o belga também perderia o clássico com o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, no dia 7 de março.

Contratado em junho de 2019, Hazard ainda não brilhou com a camisa do Real. Além disso, sua passagem pelo clube espanhol vem sendo marcada pelas lesões e pelos desfalques. Antes de virar baixa por conta da lesão muscular confirmada nesta quarta, o meia-atacante havia ficado afastado dos jogos por ter sido infectado pelo novo coronavírus.

O jogador de 30 anos soma 13 jogos pela equipe madrilenha nesta temporada europeia, com três gols marcados.