Hector Moreno se machuca e México agora tem cinco dúvidas para Copa

A seleção mexicana ganhou mais um problema para a Copa do Mundo. O zagueiro Hector Moreno, que atua pela Real Sociedad, teve confirmada nesta quarta-feira uma lesão de grau 1 na panturrilha esquerda e se tornou dúvida para o Mundial.

O clube espanhol emitiu comunicado para informar que exames realizados nesta quarta-feira diagnosticaram o problema. Hector Moreno se machucou durante a vitória por 3 a 2 sobre o Leganés no último sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

É o quinto problema que o técnico Juan Carlos Osório recebe antes de definir a lista final para a Copa do Mundo. Além de Moreno, também se recuperam de lesão Néstor Araujo, Andrés Guardado, Diego Reyes e os irmãos Giovani e Jonathan dos Santos.

A Federação Mexicana de Futebol não se pronunciou sobre o mais recente problema. Curiosamente, na manhã desta quarta-feira, a entidade reproduziu uma longa entrevista que Hector Moreno concedeu à Fifa. Nela, o jogador que tem 91 jogos pela seleção mexicana e é candidato a ser capitão na Copa fala sobre suas expectativas de disputar a competição na Rússia.

Moreno está na pré-lista de 28 jogadores anunciada por Osorio e tem a possibilidade de disputar o terceiro Mundial em sua carreira. Ele esteve nas Copas da África do Sul, em 2010, e no Brasil, em 2014.

A lista com os 23 nomes que vão à Copa precisa ser entregue à Fifa até 4 de junho. A seleção mexicana está no Grupo F e estreia na Copa do Mundo em 17 de junho contra a Alemanha, em Moscou. Completam a chave Coreia do Sul e Suécia.