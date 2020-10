Heitor exalta 'grande vitória' do Inter sobre o Bragantino fora de casa

Com uma atuação sem correr riscos, o Internacional conseguiu anular o Red Bull Bragantino e derrotá-lo por 2 a 0, no Nabi Abi Chedid, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira. O lateral Heitor classificou como uma "grande vitória", destacando o fato de a equipe ter vencido com extrema facilidade na noite desta quarta-feira.

"A gente sabia da importância do jogo, que seria difícil. Eles estão em um lugar complicado na tabela. Conseguimos impor nosso ritmo, algo que professor (Eduardo Coudet) sempre pede, e conseguimos sair com uma grande vitória fora de casa", afirmou Heitor.

Novamente o grande destaque da partida foi o meia-atacante Thiago Galhardo. Ele fez os dois gols do duelo e chegou a 12 no Campeonato Brasileiro, se isolando na artilharia do torneio. O jogador foi poupado no segundo tempo pelo técnico Eduardo Coudet por causa de dores no tornozelo.

E não é só Galhardo que preocupa. Boschilia saiu de campo reclamando de dores e foi amparado pelo companheiro. E em bate-papo entre os dois no banco de reservas, o camisa 17 tentou acalmar o ex-meia do São Paulo, deixando claro a importância dele no elenco da equipe colorada.

O resultado deixou o Internacional na segunda posição no Brasileirão, com 25 pontos, dois do líder Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos.