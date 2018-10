Helicóptero do dono do Leicester cai após a partida contra o West Ham

A partida entre Leicester e West Ham realizada neste sábado, pelo Campeonato Inglês, terminou em tragédia. O helicóptero do dono do clube mandante, Vichai Srivaddhanaprabha, caiu em um estacionamento do lado de fora do estádio e acabou explodindo. Ainda não há informações sobre vítimas fatais.

A aeronave decolou do meio do gramado após o empate em 1 a 1 entre as equipes. De acordo com fontes, o helicóptero caiu quase que imediatamente após deixar a arena. O então proprietário tinha o costume de deixar o local desta maneira.

O ônibus com os jogadores do West Ham já havia deixado o local da partida quando o acidente ocorreu. No entanto, alguns jogadores do Leicester ainda estavam no local. Segundo o jornal britânico The Guardian, o goleiro Kasper Schmeichel foi visto próximo ao local, chorando.

Helicóptero do dono do Leicester City caiu do lado de fora do estádio King Power Stadium. Imagens do local do acidente em Leicester. O goleiro Kasper Schmeichel foi visto chorando próximo ao estádio ( BBC ) pic.twitter.com/BoNkKYm3Wv — Liberta Depre (@liberta__depre) 27 de outubro de 2018