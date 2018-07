Helicóptero de Temer pousa no CT e muda rotina no São Paulo

A vinda do presidente Michel Temer para São Paulo nesta quarta-feira, para participar de uma cerimônia de entrega de ambulâncias, alterou a rotina do clube tricolor da capital. Isso porque o presidente desceu de helicóptero em um dos gramados do Centro de Treinamento da equipe, na Barra Funda, local próximo do Centro de Tradições Nordestinas, onde acontece evento que integra a agenda presidencial.

O helicóptero com o presidente chegou por volta das 17h. A polícia do Exército esteve no CT durante toda a tarde e acompanhou a chegada de Temer. O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, recebeu o peemedebista no gramado e o presenteou com uma camisa do time. Por orientação do clube, não foram permitidas imagens de Temer no campo.

Mesmo com a movimentação atípica, o time treinou normalmente antes da chegada do presidente. Foi a reapresentação do elenco depois da vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no domingo passado, em rodada do Campeonato Brasileiro.