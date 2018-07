Hélio dos Anjos é contratado para sua 5ª passagem pelo Goiás

O novo técnico do Goiás é um velho conhecido. Nesta segunda-feira, a diretoria esmeraldina anunciou a contratação de Hélio dos Anjos, de 57 anos, que chega para comandar o clube goiano pela quinta vez na carreira. O treinador já trabalhou em 306 jogos, sendo 170 vitórias. Um aproveitamento de 62,3%.

O índice é inferior ao de Wagner Lopes, demitido quinta-feira passada, um dia depois da vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, que garantiu o Goiás na segunda fase da Copa do Brasil. O treinador havia assumido o Goiás no início do ano, no dia 6 de janeiro. Em 15 partidas, conseguiu 10 vitórias, quatro empates e somente uma derrota - aproveitamento de 75,5% dos pontos.

A crítica da torcida e da diretoria é que o Goiás não vinha jogando bem. Hélio dos Anjos promete resolver o problema. "O trabalho irá acontecer, faremos jogos melhores, a torcida pode ter certeza. Vamos nos fortalecer, revitalizar o grupo e vamos em busca do apoio dos torcedores, que é primordial para nós em todos os jogos", disse ele, em sua apresentação.