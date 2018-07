Hellas Verona marca no fim e derrota Fiorentina fora no Italiano A Fiorentina desperdiçou grande oportunidade para subir na tabela do Campeonato Italiano e aumentar suas chances de entrar na Liga dos Campeões, nesta segunda-feira. Jogando em casa, a equipe de Florença sofreu gol nos acréscimos e acabou sendo derrotada pelo modesto time do Hellas Verona por 1 a 0.