Hellmann comanda treino no Inter sem D'Alessandro, Dourado e Edenílson

O técnico Odair Hellmann teve algumas baixas no treino do Internacional nesta quinta-feira. Além do recém-contratado Paolo Guerrero, que está no Rio de Janeiro para resolver sua mudança, ficaram fora da atividade no gramado os meio-campistas D'Alessandro, Rodrigo Dourado e Edenílson, que realizaram trabalho na academia.

A tendência é que o trio e Guerrero participem normalmente do treino desta sexta-feira. A boa notícia foi que Zeca e Wellington Silva, em fase final da recuperação de problema muscular, fizeram trabalho especial no campo.

Hellmann comandou inicialmente um trabalho de posse de bola, seguido de um treinamento técnico em campo reduzido. Por fim, foi feito uma atividade tática visando ao duelo de domingo, às 11h, contra o lanterna Paraná, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, Gabriel Dias substituiu Dourado, enquanto que Camilo e Juan se revezaram na vaga de Edenílson. O ataque foi mantido com Nico López e William Pottker pelos lados e Alvez de centroavante.

O Internacional vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e ocupa a terceira colocação na tabela com 35 pontos, a apenas três de distância do líder São Paulo. A tendência é que Hellmann mande o time colorado a campo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Emerson Santos e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Alvez.