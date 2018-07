Hellmann destaca efetividade do Inter na vitória sobre o Ceará

O técnico Odair Hellmann destacou a efetividade do Internacional na vitória sobre o Ceará por 1 a 0 na segunda-feira, no estádio Beira-Rio, no duelo que fechou a 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Dentro das circunstâncias, criamos poucas situações de gol, mas também precisamos avaliar também quando acontece o oposto. Contra o Cruzeiro e o Sport, por exemplo, tivemos muitas oportunidades e não conseguimos o gol. Agora criamos pouco e fizemos. Fomos efetivos", destacou o treinador.

O gol do Internacional saiu apenas aos 31 minutos do segundo tempo e foi marcado por William Pottker. Hellmann rasgou elogios ao técnico adversário e disse que a dificuldade para chegar à vitória veio por conta da ótima organização tática do Ceará.

"O jogo foi extremamente difícil. O Lisca organizou o time do Ceará muito bem. Está difícil vencer eles. Quero parabenizar a todos que jogaram, que entraram, e parabenizar o Lisca. A postura deles eleva o nível de competição interna e também melhor o nível da partida", comentou o técnico do Inter.

Os jogadores do time colorado voltam aos trabalhos já nesta terça-feira, pois entram em campo ainda durante a semana. Na quinta-feira, às 20h, a equipe de Hellmann encara o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Com a vitória sobre o Ceará, o Inter subiu para o terceiro lugar no Brasileirão, com 26 pontos.