Hellmann elogia postura do Inter após empate fora: 'Lutamos pelos três pontos'

O técnico Odair Hellmann gostou do desempenho do Internacional no empate sem gols com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou o fato de a equipe manter a invencibilidade na competição.

"Acabamos somando um ponto. Não perdemos, não tomamos gols em mais um jogo. Além de marcar muito bem, ter consistência defensiva, tivemos a posse de bola, conseguimos criar e ficamos com a bola. Tanto que na parte final da (primeira) etapa tivemos mais posse e passes. Significa que não só marcamos, mas também tentamos jogar", analisou Odair Hellmann.

O empate levou o Inter aos 43 pontos, a três de distância do líder São Paulo, que ficou no 1 a 1 com o Fluminense, no Morumbi. O time colorado está há sete jogos sem perder na competição, com cinco vitórias e dois empates. A última derrota no Brasileirão aconteceu há mais de um mês, em 26 de julho, quando foi superado por 2 a 1 pelo América Mineiro.

Hellmann também lembrou que a invencibilidade é mais um fator de motivação para o decisivo duelo no meio da semana. "Jogamos contra uma equipe forte, que está na semi da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. Fizemos um bom jogo. Lutamos até o final pelo três pontos. Fizemos um e agora temos o jogo importante na quarta que temos que ter concentração total. Vamos recuperar todos os jogadores para buscar os três pontos em casa", disse Odair.

Na quarta-feira, o Internacional terá duelo importante na briga pela ponta da tabela. O time colorado receberá o Flamengo, às 21h45, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileiro. A equipe rubro-negra está em terceiro lugar na tabela, com 41 pontos.