Hellmann faz mistério no Inter, mas relaciona Emerson Santos pela primeira vez

O técnico Odair Hellmann divulgou neste sábado a lista de relacionados do Internacional para o duelo contra o Botafogo, domingo, no estádio Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença do zagueiro Emerson Santos.

Contratado junto ao Palmeiras na última semana, o jogador pode fazer sua estreia pelo time colorado. O treinador, no entanto, não revelou se ele estará entre os titulares. Neste sábado, Hellmann comandou uma atividade fechada para a imprensa e fez mistério sobre a escalação da equipe.

O Inter vem de derrota para o América Mineiro por 2 a 1, fora de casa, mas neste domingo tentará manter a invencibilidade quando joga no Beira-Rio. Até o momento foram sete jogos, com cinco vitórias e dois empates.

Entre os titulares, a equipe deve ter ao menos duas mudanças em relação à última partida. Isso porque o volante Rodrigo Dourado volta de suspensão e o meia D'Alessandro não poderá jogar porque foi expulso no duelo em Belo Horizonte.

O Inter ocupa a quinta posição na tabela, com 26 pontos, mesmo número do terceiro e quarto colocados e cinco atrás do líder. O Botafogo vem de vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense em casa e é o 10º na classificação, com 20 pontos.

Confira a lista de relacionados do Internacional:

Goleiros - Danilo Fernandoes e Marcelo Lomba.

Laterais - Zeca, Iago, Fabiano e Uendel.

Zagueiros - Klaus, Victor Cuesta e Emerson Santos.

Volantes - Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Charles e Gabriel Dias.

Meias - Camilo e Juan Alano.

Atacantes - Damião, Pottker, Nico López, Lucca, Jonatan Alvez e Rossi.