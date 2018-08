Hellmann fecha treino do Inter e mantém dúvida no ataque contra Bahia

O técnico Odair Hellmann fechou o treino do Internacional nesta terça-feira em Salvador e realizou os últimos ajustes na equipe que enfrentará o Bahia, na quarta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno da competição.

O time colorado vem embalado após quatro vitórias consecutivas, mas terá ao menos três alterações em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Paraná no último domingo. O lateral-direito Fabiano e os atacantes Nico López e Jonatan Alvez estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Na lateral direita, Zeca está recuperado da lesão no pé direito e retoma a posição. As dúvidas ficam por conta das vagas no setor ofensivo. O centroavante Guerrero ainda não estreará, pois permaneceu em Porto Alegre para aprimorar a parte física.

A tendência é que Rossi entre na vaga de Alvez. E, para o lugar de Nico López, Camilo e Lucca disputam a posição. O primeiro sai em vantagem por ter marcado um golaço de falta nos acréscimos que garantiu a vitória sobre o Paraná. A boa notícia é que o zagueiro Víctor Cuesta está de volta após cumprir suspensão.

O Internacional ocupa a segunda colocação na tabela do Brasileiro com 38 pontos, três a menos do que o líder São Paulo. A tendência é que Hellmann mande o Internacional a campo com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Camilo (Lucca) e Rossi; William Pottker.