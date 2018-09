Hellmann fecha treino do Inter e mantém dúvidas na lateral e no ataque

O técnico Odair Hellmann fechou o treino do Internacional neste sábado e manteve algumas dúvidas na equipe que entrará em campo no clássico contra o Grêmio no domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira está no substituto do lateral-esquerdo Iago, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Uendel seja o substituto. No entanto, o treinador pode deslocar Zeca para o setor e colocar Fabiano na direita.

No ataque, Leandro Damião se recuperou do problema muscular na região cervical e disputa a posição com Jonatan Alvez. A tendência é que Hellmann opte pelo uruguaio, que foi titular na vitória de quarta-feira sobre o Flamengo por 2 a 1.

O triunfo levou o time colorado para a liderança da tabela do Brasileirão, com os mesmos 46 pontos do São Paulo, mas melhor saldo de gols (17 a 16). Após o treinamento, o zagueiro Rodrigo Moledo concedeu entrevista coletiva e falou sobre a expectativa para o clássico. "O time está focado e concentrado para fazer um grande jogo e sair com a vitória. A gente trabalhou bem, amanhã (domingo) vamos entrar em campo para buscar os três pontos", disse.

A tendência é que o Inter entre em campo no Gre-Nal deste domingo com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Jonatan Alvez.

Confira a lista de relacionados do Internacional para a partida:

Goleiros - Daniel e Marcelo Lomba.

Laterais - Fabiano, Uendel e Zeca.

Zagueiros - Emerson Santos, Klaus, Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta.

Volantes - Edenílson, Gabriel Dias, Patrick e Rodrigo Dourado.

Meias - Camilo, D'Alessandro e Juan.

Atacantes - Jonatan Alvez, Leandro Damião, Nico López, Rossi, Wellington Silva e William Pottker.