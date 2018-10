Hellmann festeja vice-liderança e destaca papel de torcida para a virada do Inter

Com direito a recorde de público no estádio Beira-Rio, com 45.263 torcedores presentes, o Internacional fez jus ao fator casa e venceu o duelo direto com o São Paulo por 3 a 1, neste domingo, para se garantir na vice-liderança do Brasileirão. Após essa boa vitória de virada, o técnico Odair Helmann fez questão de agradecer o apoio vindo das arquibancadas.

"Vitória para essa torcida, que nos apoiou do primeiro ao último minuto. Hoje deram exemplo do que é torcer, tanto que foi recorde de público. Obrigado, torcedor. Eles foram fundamentais para essa virada no placar", afirmou o comandante em entrevista coletiva após o final da partida.

Hellmann ressaltou ainda que era importante vencer para reconquistar a confiança perdida na derrota para o Sport, por 2 a 1, na rodada passada. "O time mostrou vontade de buscar a vitória e conseguiu a virada mesmo tomando um gol muito rápido, nos primeiros minutos", explicou.

Um dos grandes responsáveis pela vitória foi o atacante Leandro Damião, que saiu do banco de reservas para entrar no lugar de Willian Pottker, machucado, para mudar o rumo do jogo e marcar dois gols. O artilheiro disse que estava sentindo que iria conseguir balançar as redes por pelo menos duas vezes. "Eu estava no banco e passou pela minha cabeça, entrar e fazer os gols da virada. O time jogou muito bem, terminamos o primeiro tempo melhor. Fizemos uma grande partida na nossa casa, mostramos nossa força", afirmou.

Com 56 pontos, o Internacional está na segunda colocação na tabela, atrás apenas do líder Palmeiras, que tem 59. A equipe volta a campo no próximo dia 22, uma segunda-feira, de novo em casa, para encarar o Santos. E o técnico Odair Hellmann pediu que o apoio da torcida seja o mesmo deste domingo. "Contamos com o apoio do torcedor para o jogo contra o Santos, que deu uma grande arrancada neste segundo turno", destacou.