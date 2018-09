Hellmann tem retorno de Cuesta e baixa de Patric no Internacional

Depois de cumprir suspensão diante do Corinthians, o zagueiro Victor Cuesta será a novidade do Internacional para o jogo de domingo, contra o Vitória, no Beira-Rio, às 16 horas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em compensação, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com meia Patrick, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Nesta terça-feira, Hellmann trabalhou em campo apenas com os jogadores que não atuaram no domingo, em Itaquera. Troca de passes, finalizações e deslocamentos foram os principais pontos a serem corrigidos durante o treinamento.

Os jogadores que atuaram no empate, por 1 a 1, diante do Corinthians, ficaram na academia realizando trabalho físico e regenerativo.

Segundo colocado na classificação do Brasileirão, o Inter soma 50 pontos, um a menos que o líder São Paulo. O Vitória, que perdeu na última rodada para o Botafogo, no Barradão, por 4 a 3, é o 14º colocado, com 29 pontos, um a menos que a Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento.