Hellmann valoriza ponto ganho fora de casa e diz que Inter sentiu falta de ritmo

O técnico Odair Hellmann aprovou o ponto conquistado pelo Internacional no empate por 1 a 1 com o Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. O treinador disse que algumas dificuldades apresentadas pela equipe na partida se justificam pela perda do ritmo de jogo, já que as competições de clubes ficaram paralisadas durante a disputa da Copa do Mundo realizada na Rússia.

"Um jogo que a gente sabia que ia ser difícil. Foi uma retomada depois de um mês, do qual dez dias foram apenas férias, praticamente. É igual ao início do ano, uma pré-temporada. É normal que os jogadores sintam dificuldades na volta. Mas apresentamos coisas boas e sentimos um pouco", afirmou Hellmann em coletiva de imprensa concedida após o fim da partida.

O técnico elogiou a recuperação do Internacional no próprio duelo, no qual a equipe gaúcha abriu o placar, com William Pottker, sofreu a virada, mas chegou ao empate com Wellington Silva, aos 33 minutos do segundo tempo. "O Atlético-PR tenta propor o jogo em todo o momento e nossa estratégia era explorar isso. Em alguns momentos, conseguimos e em outros, não. Tivemos poder de reação, em nenhum momento abdicamos de buscar o gol", analisou.

Com 23 pontos na tabela de classificação, quatro a menos do que o Flamengo, que lidera o Brasileirão, o Internacional está em quinto lugar. Hellmann agora mira a partida da equipe gaúcha contra o Ceará, às 20 horas da próxima segunda-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 14ª rodada da competição.

"Sempre o melhor é a vitória, isso nós sempre vamos buscar. Se não for possível, você soma um ponto, tira dois do Atlético-PR. Vamos para o próximo jogo, que é dentro de casa, buscar os três pontos. Se mantiver essa média, com essa regularidade dentro do campeonato, certamente você vai brigar na parte de cima da tabela", afirmou.